المليشيا تعاود ملاحقة ضباط الاستخبارات وتداهم منازلهم بصنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

الخليج 365 ـ خاص

عاودت مليشيا الحوثي الارهابية، المدعومة من ايران ملاحقة واعتقال ضباط المخابرات اليمنية في صنعاء.



وذكرت مصادر خاصة أن عناصر ما يسمى بالامن الوقائي التابع لمليشيا الحوثي، داهمت منازل العشرات من ضباط المخابرات بصنعاء واعتقلتهم واقتادتهم الى مكان مجهولة.

واقتحمت المليشيا (المصنفة ارهابياً) منازل الضباط، دون أي مراعاة لحرمات المنازل وترويع النساء والاطفال، مخالفة كافة القوانين والعادات والتقاليد اليمنية.

وبينت المصادر، ان من بين الضباط المعتقلين، ضباط قد تقاعدوا من اعمالهم منذ عدة سنوات، واخرين ممن رفضوا العمل مع المليشيا، واخرين قامت المليشيا بتسريحهم من العمل منذ سيطرتها وانقلابها على الحكومة اليمنية.

وحملت المصادر مليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن حياة المعتقلين، ودعت كافة المنظمات الحقوقية والمدينة المحلية والدولية، لادانة ممارسات المليشيا الحوثي والمطالبة بسرعة اطلاق سراح المعتقلين