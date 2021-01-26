شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات "كورونا" في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

الخليج 365 ـ خاص

نشرت السلطات الصحية آخر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والتي جاءت على النحو التالي:



وأكدت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة فيروس كورونا تسجيل حالة شفاء واحدة فقط من حضرموت.

وأضافت عبر حسابها على تويتر أنه لم تسجل أي حالة إصابة جديدة أو وفاة لهذا اليوم.

ويصبح بذلك إجمالي الحالات المؤكدة (2118) منها (615) وفاة و(1424) تعافي