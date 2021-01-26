تعرف على حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس بارداً إلى بارد نسبياً على المحافظات الجبلية والمناطق المرتفعة في محافظات أخرى وكذلك على المناطق الصحراوية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وأشار المركز في نشرته الجوية، إلى أن الطقس سيكون بارداً على المحافظات الجبلية خاصة محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.

وأكد أن الطقس سيكون بارداً إلى بارد نسبياً على المناطق المرتفعة من محافظات الضالع، إب، تعز، لحج ،أبين ، شبوة وحضرموت، كما سيكون بارداً نسبياً بوجه عام على المناطق الصحراوية أثناء ساعات الليل والصباح.

ونبه المركز المواطنين والمزارعين ورعاة المواشي والنحل إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من البرد.