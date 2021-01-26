شكرا لبحثكم عن خبر تاجر يخطف ويقتل بطريقة بشعة العامل الريمي في مديرية الجوبة بمحافظة مارب " تفاصيل " والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أقدم أحد التجار في محافظة مأرب (شمال شر اليمن) على ارتكاب جريمة قتل وصفت بـ"البشعة" بحق عامل كان يعمل لديه من أكثر من 20 عاما.

وقالت مصادر محلية إن التاجر قام بارتكاب جريمة خطف وقتل بطريقة بشعة بحق العامل أحمد سعيد قائد الريمي في مديرية الجوبة بمحافظة مارب.

وأوضحت المصادر ان بحيبح قام باختطاف الريمي قبل أن يقوم بتعذيبه بطريقة وحشية، حيث قام بتقطيع عددا من أعضائه ومنها ذكره وخصيتيه واذنيه وشفتيه وبعضا من اجزاء جسده، ليقوم بعد ذلك بقتله شنقا ورميه بين الشعاب في المديرية.

وأشارت المصادر إلى أن اسباب ارتكاب التاجر ظهور عجز يقدر بنحو 25 مليون على المحل التجاري، ليتم اغلاق المحل وخلال فترة الاغلاق تعرض المحل للسرقة، بما في ذلك السجلات والفواتير وذهب وبنادق وجنابي وغيرها، اتهم فيها العامل الريمي، وفق "موقع الحرف 28".

وافادت المصادر أن الأمن كان قد حقق بالاتهام لكن المجني عليه طلب منهم مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة لكن التاجر كان قد نفذذ جريمته قبل الوصول إليها.

وقالت المصادر إن البحث الجنائي توصل الى مكان الجريمة ونقل الجثة للمستشفى وما تزال عملية ملاحقة الجناة مستمرة حتى اللحظة.