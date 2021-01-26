شكرا لبحثكم عن خبر وزير النقل يكلف رامي سعد رعفيت للقيام بأعمال مدير عام هيئة النقل بمحافظة المهرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صدر اليوم قرار وزير النقل رقم «» لسنة «2021» بشأن تكليف بالقيام بأعمال مدير عام فرع الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري بمحافظة المهرة، وذلك بناء على ترشيح محافظ محافظة المهرة الاستاذ محمد علي ياسر بتاريخ: «29 ديسمبر 2020م».

ونص القرار الذي حصلنا على نسخة منه بتكليف الأخ رامي سعد علي رعفيت للقيام بأعمال مدير عام فرع الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري بمحافظة المهرة.

وجاء في القرار: وزير النقل - بعد الأطلاع على القانون رقم «19» لسنة 1991م بشان الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى القرار الجمهوري رقم «27» لسنة 2002م بشان اللائحة التنظيمية لوزارة النقل وتعديلاته وعلى القرار الجمهوري رقم «7» لسنة 2020م بشان تشكيل الحكومة وتسمية أعضاءها.

ونص القرار ايضا: وبعد الاطلاع على القانون رقم «35» لسنة 1991م بشان الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتعديلاته، وعلى القرار الجمهوري رقم «291» لسنة 2008م ، بشأن إنشاء الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري .. وعلى ترشيح الأخ القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري بتاریخ 5 يناير 2021م .. وترشيح الأخ محافظ محافظة المهرة بتاريخ: 29 ديسمبر 2021م وبناء على الصلاحيات المخولة لنا قرر:

مادة «1»: يكلف الأخ رامي سعد علي رعفيت - بالقيام بأعمال مدير عام فرع الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري بمحافظة المهرة.

مادة «2»: يستحق المذكور كافة المستحقات والأمتيازات المترتبة على هذا التكليف

مادة «3»: يلغي أي تكليف سابق يتعارض مع هذا القرار. مادة «4»: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم للتنفيذ.

صدر بديوان عام وزارة النقل بتاريخ: 24 يناير 2021م