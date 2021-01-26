رئيس الحكومة يقيل وزيرين من أعضاء حكومته

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يزيد بن سلمان - شبوة - قرار رئيس حكومة شباب وأطفال اليمن رقم ( 2 ) لسنة 2021م بشأن إقالة وزير الدولة ووزير الداخلية من مناصبهم رئيس وزراء حكومة شباب وأطفال اليمن - بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية - وبناء على إعتراف الحكومة اليمنية بحكومة الشباب والأطفال . وبناء على مخرجات الحوار الوطني الشامل - وبناء على اللوائح التنظيمية الخاصة بالحكومة - ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد قـرر .. ماده( 1 ): إقالة الأخوة التالية اسمائهم من مناصبهم ومهامهم في حكومة الشباب والأطفال: 1- علي رضاء الحقاني وزير الدولة 2- علي الخضر جديب وزير الداخلية مادة ( 2 ): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. مادة ( 3 ): على الجهات ذات العلاقة عدم التعامل مع المذكورين أعلاه نظراً للتجاوزات والمخالفات المرفوعة إلينا ضدهم بتزوير وثائق حكومية وعدم الإلتزام بالضوابط الرسمية. صدر برئاسة الحكومة السبت 23 يناير 2021م محمد عبدالله جميع رئيس مجلس الوزراء

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