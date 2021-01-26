شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. تعيين العديني ناطق جديد للحكومة اليمنية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، بوجود أنباء متداولة بتعيين القيادي في الحزب الناصري ، ورئيس دائرته السياسية عبده العديني، ناطقا جديدا للحكومة اليمنية المعترف بها، بدلاً عن ناطق الحكومة الحالي راجح بادي.
ويأتي التعيين تعويضا للحزب الناصري عن حصته في الحكومة واستجابة لطلب المجلس الانتقالي بتغيير راجح بادي؛ بحسب المصادر.
ومطلع يناير الجاري، استنكر رواد مواقع التوصل الاجتماعي، حملات الإساءة والتحريض التي تستهدف الناطق باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، من قبل نشطاء وإعلاميين تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي، على خلفية تصريحاته بشان تنفيذ ما تبقى من اتفاق الرياض.
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