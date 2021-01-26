شكرا لبحثكم عن خبر أسعار الصرف تواصل إرتفاعها في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - واصلت أسعار صرف العملات الاجنبية إرتفاعها مقابل الريال اليمني كما هو الحال في تداولات مساء امس وصباح اليوم بالعاصمة عدن.

وقال صرافون ان سعر صرف الدولار الامريكي بلغ اليوم 836 ريال يمني للشراء، فيما بلغ سعر بيعه 842 ريال يمني.

واضافوا ان الريال السعودي سجل قبل قليل 220 ريال يمني للشراء، ويباع بسعر 221 ريال يمني.

وحول إستمرار ارتفاع أسعار الصرف يقول خبراء إقتصاد ان ذلك يعود لعدة أسباب اهمها المضاربات غير المشروعة بالعملة، فضلا عن اسباب وعوامل وسياسات اقتصادية ومالية ونقدية، منها عجز الحكومة اليمنية من تعزيز دور بنكها المركزي بالعملة الصعبة والسيولة النقدية من العملة المحلية التي تفقد دورتها النقدية السليمة في ظل وجود جيوب تجارية كبيرة، بالاضافة الى السياسات المالية التي عادة ما تفشل في تحقيق اهدافها في ظل تدخلات عديدة غير محسوبة العواقب، الى جانب امتناع عدد من المحافظات المحررة من توريد ايراداتها السيادية والمركزية الى مركزي عدن، جميعها عوامل تضعف البنك المركزي وقدرته على تعزيز مكانته وقدراته وسياساته وتمنعه من اداء مهامه كبنك للدولة.