شكرا لبحثكم عن خبر أطعمة تخفض نسبة السكر في الدم... تعرّف عليها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر موقع "Blood Sky" التخصصي تقريرا سلط في الضوء على العديد من الأطعمة التي لها القدرة على تخفيض نسبة السكر في الدم ولها فوائد كبيرة خاصة الذين يعانون من مرض السكري.

وحسب الموقع، فان خبراء التغذية أفادوا بأن الأطعمة ذات المذاق المر تساعد في خفض نسبة الجلوكوز في الدم لدى مرضى السكري؛ منها الجرجير الذي يخفض مستويات الجلوكوز ويجنب ارتفاع مستوى السكر في الدم ومقاومة الأنسولين، وقشر الرمان الذي يعتبر الجزء الأكثر فائدة في الثمرة رغم مرارته الشديدة، حيث يحتوي على عناصر غذائية ذات فائدة عالية تساعد في تقليل مستويات الجلوكوز بالدم لدى مرضى السكري.

وبذور الحلبة التي أثبتت احدى الدراسات أنها بمفردها أو مع بعض الأدوية المضادة للسكري مثل الميتفورمين يمكن أن تخفض مستويات الجلوكوز والكوليسترول إلى حد كبير.

والتوت البري؛ إذ كشفت دراسة أنه عند إضافته إلى وجبة غنية بالدهون يمكن أن يساعد في إدارة ارتفاع الجلوكوز بعد تناول الوجبات، كما يمكن استخدامه كغذاء أساسي لإدارة مستويات السكر لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

وكذلك الشبت حيث أثبتت دراسة أن تناول بذوره وأوراقه يمكن أن يساعد فى خفض مستويات الجلوكوز والكولسترول لدى مرضى السكري نظرا لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

وزيت الزيتون لاحتوائه على مواد كيميائية نباتية لها خصائص صحية وطعم لاذع، حيث ان الأطعمة التي يتم تجهيزها بهذا الزيت تقلل من ارتفاع نسبة الجلوكوز بالدم.

ولا ننسى الشاي الأخضر؛ فقد اشارت إحدى الدراسات إلى أن الكاتيكين الموجود في الشاي الأخضر يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تلعب دورا كبيرا في خفض مستويات السكر بالدم لدى مرضى السكري.