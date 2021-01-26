مساع حكومية لتنظيم مؤتمر للشباب خلال العام الجاري في "المهرة"

المنامة - ياسر ابراهيم - قال وزير الشباب والرياضة نايف البكري، الاثنين، إن وزارته تسعى لعقد المؤتمر الوطني للشباب في النصف الثاني من العام الجاري بمحافظة المهرة، شرقي البلاد.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا لقطاع الشباب في الوزارة؛ خصص لتقييم نشاط القطاع خلال السنوات الماضية، ووضع تصورات للمستقبل على المدى القريب والبعيد، والاستماع الى الصعوبات التي تواجه القطاع.

وأكد البكري، أن الوزارة كلها يجب ان تكون في خدمة الشباب، لاسيما وأنها تضم كادر شاب في قوامها بما يصل الى نسبة 90% من الموظفين الشباب الموزعين على كل الدرجات الوظيفية والقطاعات.

وأضاف: "الوزارة تهتم بكل القطاعات، والشباب في طليعة اهتمامنا، وسنعمل على تجسيد هذا الاهتمام على واقع الارض من خلال زيادة المخصصات ورسم الخطط والبرامج القادرة على تقديم رعاية افضل للشباب في كل المحافظات".

وكان وكيل قطاع الشباب د. منير لمع قدم لوزير الشباب والرياضة تقريرًا مفصلًا عن عمل القطاع خلال المدة الماضية، وشرح لمعاليه الاتجاهات العامة لخطة العام الجديد2021 وما تضمنته من مشاريع شبابية طموحة، والاستراتيجية طويلة المدى الذي رسمها القطاع للشباب على مستوى كل الوطن.

