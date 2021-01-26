عدن: مظاهرات في الشيخ عثمان وانفجار في مبنى المجلس المحلي

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت عدن، مساء اليوم الاثنين، احتجاجات واسعة؛ للمطالبة بصرف الرواتب، وتوفير الكهرباء.

وقالت مصادر محلية، إن احتجاجات واسعة شهدتها، مديرية الشيخ عثمان؛ للمطالبة بصرف الرواتب، وتوفير الكهرباء، بعد ارتفاع ساعات الإطفاء إلى حد غير معقول.

وبحسب المصادر، فقد قام المحتجون بقطع الطريق، وإحراق الإطارات، تعبيرًا عن غضبهم؛ لتجاهل الحكومة لمطالبهم.

يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه المصادر، قيام مسلحون مجهولون برمي قنبلة في مبنى المجلس المحلي لمديرية الشيخ عثمان.

وبحسب المصادر، فأن الانفجار خلف أضرارا واسعة في المبنى، دون أي خسائر بشرية تذكر.