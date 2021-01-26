محافظ مأرب يدعو للتنسيق بين شركاء العمل الإنساني في المحافظة

المنامة - ياسر ابراهيم - دعا محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، إلى تحقيق التكامل والتنسيق بين شركاء العمل الإنساني في المحافظة بما يلبي الاحتياجات الإنسانية الأساسية للنازحين في ظل استمرار النزوح إلى المحافظة.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، مع رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في اليمن كريستا روتنستاينر. بحسب وكالة سبأ.

وناقش اللقاء، الذي حضره وكيل المحافظة الدكتور عبد ربه مفتاح، الوضع الإنساني والإغاثي في المحافظة، ودور المنظمات الأممية في تلبية احتياجات النازحين والتخفيف من معاناتهم في هذه المرحلة.

وأكد العرادة أهمية تحويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أطلقتها المحافظة مع شركاء العمل الإنساني الى واقع ملموس وتوجيه التدخلات في المسارات المطلوبة بشكل فعال ومثمر للتخفيف من معاناة النازحين والمجتمع المضيف.

وأشاد محافظ مأرب بالدور الإنساني لمنظمة الهجرة الدولية وشركائها المحليين والدوليين في محافظة مأرب خلال الفترة الماضية.

وأبدى، استعداد السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية المعنية للتعاون مع كل المنظمات للتغلب على كثير من الإشكالات والعوائق التي تواجهها.

من جانبها عبرت رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية ، عن امتنان منظمة الهجرة للسلطة المحلية بمأرب على تعاونها المستمر مع مكتبها بمأرب ..مشيدة بمستوى الشراكة الإنسانية معها في مختلف المجالات.

وتطرقت، إلى مسار العمل على إنشاء المركز الإنساني المتقدم في المحافظة وخطط تطوير العمل الإنساني للمنظمات الأممية في مأرب إلى المستوى المطلوب.

واستعرضت أهم المشاريع التي ينفذها مكتب الهجرة في محافظة مأرب والذي يعتبر حاليا من أكبر مكاتبها في اليمن بشكل عام.