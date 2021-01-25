البحسني يقوم بزيارة تفقدية للخط الخلفي السريع من منطقة الغويزي إلى منطقة ربوة خلف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، بزيارة تفقدية للخط الخلفي السريع من منطقة الغويزي إلى منطقة ربوة خلف البالغ طوله حوالي 5 كيلو متر.



ووجه المحافظ البحسني مكتب الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت باعتماد تأهيل وسفلتة الجزء المتبقي من الطريق لحوالي كيلو متر، وإفتتاحه في القريب العاجل، للتخفيف من الازدحامات المرورية، وتسهيل حركة تنقل المواطنين داخل المدينة.

كما وجه محافظ حضرموت بتوسعة الشارع العام باتجهاهين من المعاوص إلى الغويزي، وإزالة المخلفات والعشوائيات وأي استحداثات في الشارع.