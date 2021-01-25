شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سفير اليمن يلتقي برئيس فريق اليمن في الخارجية الألمانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى سفير الجمهورية اليمنية لدى المانيا الدكتور، يحيى الشعيبي، اليوم الإثنين، رئيس فريق اليمن بالخارجية الالمانية مايكل اونماخت، وتسليمه رسالة من وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إلى نظيره الألماني هايكو ماس .



وخلال اللقاء استعرض السفير الشعيبي اخر المستجدات في اليمن وعلى وجه الخصوص تصنيف الحوثي كجماعة ارهابية وتوضيح اهمية هذا الاجراء للوصول للسلام في اليمن .. مشيراً إلى أهمية العمل المشترك مع الحكومة اليمنية للوصول الى حلول سلمية في اليمن وانهاء المعاناة الانسانية .

بدوره أكد اونماخت ارتياح المانيا لبدء تنفيذ اتفاقية الرياض وحرصها على تحقيق السلام الشامل في اليمن .