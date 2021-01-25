اليمن تشارك في إجتماع اعضاء المكتب العالمي لتنسيق شؤون الدول الأقل نمواً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

شاركت الجمهورية اليمنية في اجتماع أعضاء المكتب العالمي لتنسيق شئون الدول الاقل نموا الذي تشغل اليمن منصب نائب الرئيس فيه وعقد اليوم عبر تقنية الإتصال المرئي بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو جوتيرس .



وفي الإجتماع، ثمن مندوب بلادنا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير السعدي، جهود الامين العام للأمم المتحدة في التخفيف من المعاناة الانسانية لشعبنا اليمني نتيجة حرب المليشيات الحوثية، وجهوده في دعم العملية السياسية للتوصل الى سلام شامل ومستدام لإنهاء الصراع في اليمن .. مؤكداً أن الوقت قد حان لوقف ممارسات وانتهاكات تلك المليشيات في القتل والتدمير والارهاب واهمية التعاون والعمل مع الأمين العام لتحقيق هدف السلام والاستقرار في اليمن.

وشدد السفير السعدي، على ضرورة إيلاء الدول التي تعيش مرحلة الصراع إهتماما خاصا لمساعدتها في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة بما يتناسب مع الحاجة الكبيرة والظروف الصعبه التي تعيشها .. لافتاً إلى أهمية أن تبقى موضوعات الأمن الغذائي ومكافحة كورونا وتمويل التنمية في الدول الاقل نموا على رأس اولويات المجتمع الدولي خاصة مع التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي الخامس للدول الاقل نموا الذي سيعقد في الدوحة في شهر يناير ٢٠٢٢ .

من جانبه أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن اليمن لم يتردد في تقديم الدعم للمهاجرين من دول اخرى بالرغم من الوضع المعيشي الصعب الذي يعانيه .. معرباً عن خيبة امله من تناقص الدعم الذي تقدمه الدول المانحة للتخفيف من المعاناة الانسانية وعن تطلعه الى استمرار جهود السلام في اليمن .