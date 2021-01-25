المكتب الفني لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني يقيم ورشة عمل وجلسة توعية في المكلا ومأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

عقدت بمدينة المكلا، اليوم، جلسة توعوية بمخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور الاتحادي الجديد، نظمها المكتب الفني لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالشراكة مع مبادرة شباب الجزيرة.



وفي الجلسة التي شارك فيها واحد وثلاثون مشاركا ومشاركة من فئة الشباب، تلقى الحاضرون تعريفا عاما حول أسس ومبادئ اليمن الأحادي، وتعريفا شاملا حول مخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور والشكل الإداري ونظام الحكم وآليات الشراكة في اليمن الاتحادي.

كما نظم المكتب الفني لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني في مأرب، ندوة نقاشية حول اليمن الاتحادي الجديد، الهوية الوطنية والسياسة الخارجية.

وناقشت الندوة التي حضرها وكيل محافظة مأرب عبدالله الباكري، ثلاثة أوراق عمل الأولى للدكتور نجيب الأغبس، الأستاذ المساعد بكلية العلوم الإدارية بجامعة إقليم سبأ، تناول فيها الهوية اليمنية ومساحة الاهتمام بها في مخرجات الحوار الوطني و وثيقة الدستور، فيما قدم الدكتور علي ثواب ورقة عمل حول مدى تأثير الهوية الوطنية على السياسة الخارجية، فيما قدم يحيى الثلايا رئيس الهيئة العامة للكتاب، ورقة عمل حول الهوية اليمنية وأهمية بعثها للمساهمة في بناء دولة اتحادية قوية.