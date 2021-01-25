محافظ حضرموت يوجه بالحفاظ على مساحة المعسكرين وعدم استحداث أي مبان بحرمهما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، بزيارة لمعسكر الثورة، بديس المكلا التابع للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت.



ووجه المحافظ البحسني خلال الزيارة بالاهتمام بنظافة الموقع، وعدم استحداث اي مبانٍ داخل حرم المعسكر، إلا بتوجيهات من قيادة السلطة المحلية، وبالتنسيق مع إدارة الأمن والشرطة بساحل حضرموت.

على صعيد متصل، تفقد محافظ حضرموت موقع معسكر حامية المكلا، "معسكر جيش البادية سابقاً"، التابع لقيادة المنطقة العسكرية الثانية، بمنطقة الشعب بديس المكلا، ووجه بعدم رمي مخلفات البناء في ساحة المعسكر، ومحاسبة المخالفين، ومنع اي تدخلات او استقطاعات أو بناء في حرم المعسكر.

وشدد المحافظ البحسني على تفعيل الدوريات بالمعسكر، لمراقبة المخالفين وضبطهم ومحاسبتهم، مشيداً بالدور التاريخي للمعسكر في انطلاق جيش البادية الحضرمي الذي أُسس في عام 1939، وضم أبناء القبائل البدوية في حضرموت، وبعد فترة التحق بالجيش مجاميع من أبناء كافة المناطق من البادية، لحفظ الأمن في المحمية الشرقية، وحماية حدودها.

وأشاد المحافظ التي بذلها المواطن الحاج عبدالله محمد اليزيدي في الحفاظ على المعسكر من السطو والبناء، مشيدا بدوره في خدمة مجتمعه، والمساهمة في متابعة انشاء مرافق خدمية بمنطقة علي بن ابي طالب بالديس.

رافق المحافظ، وكيل وزارة الداخلية، مدير امن ساحل حضرموت اللواء ركن سعيد العامري، ورئيس شعبة العمليات بالمنطقة العسكرية الثانية العميد فيصل بادبيس.