وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان يلتقي ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن رينو ديتال.



جرى خلال اللقاء، بحث التعاون المشترك بين الوزارة والمفوضية وسبل تعزيزها وتطويرها خاصة في مجال بناء القدرات للمؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني في كافة المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان .

وثمن الوزير عرمان الجهود الكبيرة التي تبذلها المفوضية في اليمن..متطلعاً إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الجانبين .. مؤكداً إستعداد الوزارة تسهيل عمل المفوضية ومهامها بما يهدف في خدمة الوطن وحماية وتعزيز حقوق الانسان من خلال تنفيذ مشاريع في هذا المجال .

وتطرق وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، إلى الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي بصواريخ أطلقتها مليشيات الحوثي والذي خلف ضحايا من المدنيين ..مؤكداً أن ذلك يأتي ضمن الجرائم المستمرة التي تقوم بها مليشيات الحوثي باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مخالفة واضحة وانتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والمحلية والأعراف والتقاليد اليمنية .

من جانبه أكد المسؤول الأممي، التزام المفوضية بالعمل على استكمال بناء ثقافة حقوق الإنسان من خلال تنفيذ المشاريع في بناء القدرات ..معرباً عن رفضه وإستنكاره للحادث الإجرامي الذي استهدف مطار عدن الدولي اثناء وصول الحكومة وخلف ضحايا .