وزير الصناعة يناقش مع التحديات التي تواجه الشركات الملاحية في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشوال، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مع ممثلي عدد من الشركات الملاحية الصعوبات والتحديات التي تواجه الحركة الملاحية وتؤثر على نقل السلع التجارية.



وفي اللقاء، أكد الوزير الاشول، على أهمية توحيد الرؤى وتعزيز التعاون المشترك لتجاوز هذه التحديات والصعوبات وكذا تضافر الجهود وتكثيف اللقاءات والبحث في التصورات والرؤى التي تسهم في تطبيع الأوضاع وتخدم الصالح العام.. مشيراً إلى إستعداد الوزارة التواصل مع الجهات المعنية من أجل تسهيل وتقديم كل ما يسهم في تسيير الحركة الملاحية وتخفيف الأعباء المالية على السلع التجارية .

حضر اللقاء، نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي ووكيل الوزارة علي عاطف الشرفي .