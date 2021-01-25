مناقشة تنفيذ مشروع شبكة تصريف الطاقة تمهيدا لدخول محطة رئيس الجمهورية للخدمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع نائب المدير التنفيذي لشركة بترومسيلة المهندس سهل بن سهل، تنفيذ مشاريع في مجال الكهرباء ومنها تنفيذ مشروع شبكة تصريف الطاقة، تمهيدا لإدخال محطة كهرباء رئيس الجمهورية بقدرة (264) ميجا وات للخدمة، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز الطاقة التوليدية في عدن والمحافظات المجاورة وتنفيذأ لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بهذا الخصوص.



وتطرق اللقاء بحضور وكيلي الوزارة عبدالحكيم فاضل ومحمد عشال، ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء المهندس عبدالقادر باصلعة، ومدير كهرباء عدن مجيب الشعبي، إلى سير الأعمال الجارية ونسبة الإنجاز في تنفيذ مشروع شبكة تصريف الطاقة الذي تنفذه شركة بترومسيلة، إضافة إلى تنفيذ ونسبة إنجاز مشروع تصريف الطاقة 132 ك.ف والذي سيضيف طاقة إنتاجية جديدة وسيسهم في تحقيق استقرار المنظومة ومواكبة الطلب على الطاقة وزيادة ساعات تشغيل الكهرباء للمواطنين.

وأكد وزير الكهرباء، على أهمية مضاعفة الجهود وتسريع أعمال المشروعين وإنجازهما في الوقت المحدد.. مشيرا إلى أن محافظات عدن ولحج وأبين بحاجة ماسة لدخول هذه المحطة للخدمة في أقرب وقت ممكن استعدادأ لمواجهة موسم الصيف المقبل.

وثمن الوزير كلشات، دور شركة بترو مسيلة وجهودها المبذولة وحرصها على دقة التنفيذ والالتزام بمتابعة أعمال تنفيذ المشروع أولاً بأول، كونه من المشاريع المهمة في قطاع الكهرباء .. منوها بخبرات وكفاءات كوادر وزارة الكهرباء واستشعارهم المسؤولية الوطنية خلال أداء المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.