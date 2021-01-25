شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يعزي في وفاة المناضل شيخ الحمزة السعدي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل والشخصية الاجتماعية شيخ الحمزة أحمد عاطف السعدي.



واشار رئيس الجمهورية في البرقية، الى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية واسهاماته الفاعلة في الدفاع عن ثورة الـ 26 من سبتمبر ومشاركته في مرحلة الكفاح المسلح ضد الاستعمار البريطاني..معبراً عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم.. سائلاً الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.