أكاديمي جنوبي يكشف عن مخرج الأزمة اليمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

الشحات غريب

قال الأكاديمي الجنوبي الدكتور خالد ابراهيم بامدهف لاشك أن المنطقة وجغرافية الجنوب وخليج عدن تتميز بأهمية جيوسياسيه في ميزان معادلة الامن والسلم الدوليين وهناك الكثير من المصالح لقوى دولية واقليمية من الصراع الجاري في المنطقة ، وهذه القوى تعمل على تهديد الأمن والإستقرار في مناطق اليمن والبحر الاحمر وخليج عدن .



وقال في تصريحات خاصة بات من الأكيد أن للنظام الايراني أطماعه التوسعية في المنطقة ومحاولة اعادة مزاعم المد الفارسي ، وكذا الطموحات الدونكيشوتية في تأسيس امبراطورية اردوغان الاسلامية ، وكلها باتت شكلا من الهراء والهرطقة السياسية.

وأكد أن المخرج للأزمة في اليمن كما نراه هو الاعتراف بالثنائية المتباينة للواقع السياسي والامني واقع في شمال اليمن وواقع اخر في الجنوب في اليمن وهو أمر قائم بأبعاده التاريخية والجغرافية والسياسية والقانونية والكفاحية والاخلاقية وينبغي استيعابه تماماً.