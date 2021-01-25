تدشين أعمال توسعة المدخل الجنوبي لمدينة مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن ،اليوم، أعمال التوسعة للمدخل الجنوبي لمدينة مأرب وفق المخطط الحضري للمدينة بتمويل من السلطة المحلية في المحافظة.



وخلال التدشين بحضور رئيس المكتب الفني في المحافظة الدكتور علي الجبل، أوضح مدير عام مكتب الاشغال المهندس عبد الودود المذحجي، أن أعمال التوسعة الذي تستمر 3 أشهر تشمل توسعة وتعبيد وسفلتت شارع صنعاء من الجنوب إلى الشمال بطول 200 متر مربع وعرض 50 متر مربع وتقاطعه شارع الاربعين من الشرق الى الغرب بطول 200 متر مربع وعرض 50 متر مربع مع أعمال الاكتاف الجانبية والجزر الوسطية في المدخل.

وأكد المذحجي أهمية هذه التوسعة لمعالجة كافة مظاهر الاختناقات والازدحامات المرورية في مداخل المدينة نتيجة زيادة الكثافة السكانية في المدينة مع استمرار حركة النزوح الى المحافظة..مشيراً إلى أن تنفيذ المخطط الخضري لمدينة مأرب يسير بخطوات مدروسة ويجري تنفيذه بوتيرة عالية بما يسهم في تطوير البنية التحتية للمدينة وفي مقدمتها شبكة الطرق الرئيسية والفرعية.