البحسني يطلع على سير حملة إزالة العشوائيات بديس المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بديس المكلا، على سير الحملة الجاري تنفيذها لإزالة العشوائيات والمخلفات، بديس المكلا، جوار مستشفى البرج، التي تأتي ضمن تدخلات السلطة المحلية بحضرموت لتحسين مدينة المكلا.



وتعرف المحافظ البحسني خلال اطلاعه على أعمال الإزالة التي جرى تنفيذها للعشوائيات، والاكشاك والمباني المخالفة، والمشوهة للمنظر العام للمدينة، مشدداً على الاستمرار في إزالة كافة العشوائيات، لتحسين المظهر العام للمكلا بوصفها عاصمة للمحافظة.

ووجه محافظ حضرموت بإغلاق المحال التجارية غير الملتزمة بالتنظيف امام المساحات المحاذية لها، حاثاً على الالتزام بأعمال التنظيف ورفع المخلفات من أمام محالهم، كما وجه إدارة الأمن بمنع بيع القات بالقرب من مستشفى البرج، وإزالة العشوائيات في الشوارع العامة والخلفية.

ووجه المحافظ البحسني باعتماد خطي سير من مدخل مستشفى البرج بديس المكلا إلى مدخل حارة باسويد، لتوسعة الشوارع بالمكلا وللتخفيف من الازدحامات المرورية التي تسهل حركة سير المركبات.

رافق المحافظ، وكيل وزارة الداخلية لشؤون المحافظات الشرقية، مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت اللواء الركن سعيد علي العامري، ومدير عام مكتب الاشغال العامة والطرق بساحل حضرموت الدكتور محمد سالم باخلعة، ، ورئيس شعبة العمليات بالمنطقة العسكرية الثانية العميد فيصل بادبيس، ومدير إدارة شرطة السير بساحل حضرموت العقيد عيسى بن الفقيه العمودي.