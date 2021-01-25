وزير الخارجية يبحث مع نظيره الموريتاني افاق التعاون بين البلدين الشقيقين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، اليوم الإثنين مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج اسماعيل ولد الشيخ أحمد، آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، والتشاور حول القضايا التي تهم البلدين اقليمياً ودولياً.



واستعرض وزير الخارجية خلال إتصال هاتفي تلقاه من ولد الشيخ آخر المستجدات في بلادنا، بما في ذلك حادثة استهداف الحكومة عند وصولها إلى مطار عدن الدولي، في عملية إرهابية كانت تهدف إلى إفشال عملية السلام برمتها والقضاء على ما تحمله الحكومة من مشاريع بناء وتنمية للتخيف من معاناة الشعب اليمني، ونتائج التحقيقات التي أثبتت تورط المليشيات الحوثية في هذا العمل الإرهابي الشنيع.

وأشار وزير الخارجية إلى تصنيف الإدارة الأمريكية لمليشيا الحوثية كمنظمة إرهابية، والذي يأتي في إطار الضغط الدولي على هذه المليشيا للاذعان لعملية السلام وفق المرجعيات المتفق عليها، وتخليها عن خدمة المشروع الإيراني الهدّام، الذي يسعى إلى نشر العنف والتطرف وزعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي .. داعياً الدول الشقيقة والصديقة لتصنيف هذه المليشيا كجماعة إرهابية، وفقا لواجبهم القانوني والأخلاقي و الإنساني، لوضع حد للجرائم والانتهاكات الحوثية بحق الشعب اليمني، والتي لم يسلم منها حتى النساء والأطفال.

بدوره جدد وزير الخارجية الموريتاني إدانته الشديدة لمحاولة استهداف الحكومة اليمنية في مطار عدن الدولي .. مؤكداً أن هذا العمل الجبان يجب أن يجد مرتكبوه الجزاء الرادع .

كما جدد ولد الشيخ وقوف الحكومة الموريتانية المطلق مع الشرعية اليمنية ، في كل ما تتخذه من إجراءات وخطوات لتحقيق الأمن والاستقرار الذي ينشده الشعب اليمني ودعمهم لكافة جهود تحقيق السلام على اساس المرجعيات .