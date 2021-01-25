مناقشة أوضاع الأندية الرياضية بالعاصمة المؤقتة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع عقد، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة مدير مكتب الشباب والرياضة بعدن المهندس نعمان شاهر، القضايا و التحديات التي تواجه الأندية الرياضية بعدن.



واكد الاجتماع على أهمية دور الجمعيات العمومية للأندية الرياضية، والعمل على تفعيل دورها وإشراكها في عدد من الجوانب الإدارية واطلاعهم على التقارير الإدارية.

و اشاد المهندس شاهر بجهود قيادات الأندية ومساهمتهم في إنجاح الأنشطة الرياضية خلال العام الماضي.. مؤكدا أهمية حصر وتثبيت أسماء أعضاء الجمعيات العمومية للأندية استعدادا لإقرار انتخابات الاندية الرياضية، ومنح أعضاء الجمعية العمومية في الأندية حقوقهم القانونية للقيام بمهامهم الرقابية على التقارير الإدارية والمالية وسير العمل المؤسسي في الأندية و إشراكهم في اتخاذ القرارات التي تخص مصلحة النادي بما يتوافق مع اللوائح التنظيمية لعمل الأندية.

و قدم عدد من قيادات الأندية الرياضية شرحا عن التحديات والمصاعب التي تواجه عمل الأندية ومن اهمها تأخير صرف المخصصات المالية وعدم انتظامها مما يؤثر على عرقلة نشاطاتهم في مختلف الألعاب الرياضية و كذا عدم انتظام المسابقات الرسمية للاتحادات في مختلف الألعاب .