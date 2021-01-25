شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اطلاق حملة طبية لمكافحة العمى في المكلا وتوزيع سلال غذائية بالجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، حملة طبية تطوعية جديدة لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت.



وسيجري الفريق الطبي التطوعي للمركز على مدى 7 أيّام من الحملة 400 عملية جراحية، والكشف على 1,500 حالة، إضافة إلى توزيع 400 نظارة طبية وأدوية متنوعة للمرضى الذين لايحتاجون إلى التدخل الجراحي.

كما وزع المركز، سلال غذائية في مديرية الخب والشعف بمحافظة الجوف، استفاد منها 3.960 فرداً.