العرادة يناقش مع رئيس بعثة الهجرة الدولية الوضع الانساني والاغاثي في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، اليوم، مع رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في اليمن كريستا روتنستاينر، الوضع الانساني والاغاثي في المحافظة ودور المنظمات الأممية في تلبية احتياجات النازحين والتخفيف من معاناتهم في هذه المرحلة.



وخلال اللقاء الذي حضره وكيل المحافظ الدكتور عبدربه مفتاح، أكد المحافظ العرادة أهمية تحويل خطة الاستجابة الانسانية التي اطلقتها المحافظة مع شركاء العمل الانساني الى واقع ملموس وتوجيه التدخلات في المسارات المطلوبة بشكل فعال ومثمر للتخفيف من معاناة النازحين والمجتمع المضيف..داعيا الى تحقيق التكامل والتنسيق بين شركاء العمل الانساني في المحافظة بما يلبي الاحتياجات الانسانية الاساسية للنازحين في ظل استمرار النزوح الى المحافظة بسبب ممارسات مليشيات الحوثي الارهابية بحق اليمنيين في المحافظات التي تسيطر عليها.

وأشاد محافظ مأرب بالدور الانساني لمنظمة الهجرة الدولية وشركائها المحليين والدوليين في محافظة مأرب خلال الفترة الماضية.. مبدياً استعداد السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية المعنية للتعاون مع كل المنظمات للتغلب على كثير من الاشكالات والعوائق التي تواجهها.

من حانبها عبرت رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية ، عن امتنان منظمة الهجرة للسلطة المحلية بمأرب على تعاونها المستمر مع مكتبها بمأرب ..مشيدة بمستوى الشراكة الانسانية معها في مختلف المجالات.

وتطرقت، الى مسار العمل على إنشاء المركز الانساني المتقدم في المحافظة وخطط تطوير العمل الانساني للمنظمات الأممية في مأرب الى المستوى المطلوب..مستعرضة أهم المشاريع التي ينفذها مكتب الهجرة في محافظة مأرب والذي يعتبر حاليا من أكبر مكاتبها في اليمن بشكل عام.

حضر اللقاء مدير مكتب منظمة الهجرة في مأرب آندرس هاجولاند.