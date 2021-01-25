وزير التخطيط يشدد على تكاتف الجهود لمواجهة التحديات والنهوض بعمل الوزارة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

شدد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، على أهمية تكاتف جهود كافة قطاعات وإدارات الوزارة لمواجهة التحديات والنهوض بمستوى أداء العمل وإنجاز المهام المناطة بالوزارة.



وأكد الوزير باذيب، خلال ترأسه، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، لقاءاً تقييماً حول سير العمل في الوزارة ،ضم وكيل وزارة التخطيط لقطاع المشاريع المهندسة وزيرة الشرماني، ووكيل الوزارة المساعد منصور زيد وعدد من مدراء الإدارات والموظفين والعاملين بقطاعات وإدارات الوزارة، على ضرورة تحلي الجميع بروح المسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد والمساهمة بتقديم المقترحات البناءة من أجل الارتقاء بعمل الوزارة ومواصلة بناء قطاعات وإدارات الوزارة .. منوها بأهمية الحد من الازدواجية في العمل.

كما تطرق اللقاء، إلى الاحتياجات والمتطلبات التي من شأنها المساهمة بتعزيز العمل المؤسسي في الوزارة.

واكد وزير التخطيط، على تفعيل التدوير الوظيفي على مستوى نطاق قطاعات وإدارات الوزارة وإعطاء الجميع الفرص للعمل والمثابرة لما فيه مصلحة الوزارة ومحاسبة المقصرين في أداء المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.