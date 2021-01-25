وزير الكهرباء ومحافظ أبين يناقشان حاجة أبين من الطاقة الكهربائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع محافظ أبين اللواء أبوبكر حسين سالم، احتياج المحافظة من الطاقة الكهربائية وسُبل تحسين خدمة الكهرباء وتقديمها للمواطنين لرفع معاناتهم في عموم مديريات أبين.



وتطرق اللقاء إلى استئناف مشروع الكهرباء 30 ميجا الخاص بمنطقة زنجبار، وإنعاش مشروع الطاقة المشتراة لمديريتي زنجبار وخنفر، وإعادة إصلاح كهرباء شقرة،

وتوفير قطع الغيار الخاصة بمولدات محطة كهرباء جعار، وتحسين شبكة كهرباء المنطقة الوسطى وتعزيز التوليد فيها، وربط مديريات يافع عبر منطقة رصد، وإنعاش مشروع كهرباء أحور والمحفد وخط 132 ك.ف جعار - لودر.

وشدد وزير الكهرباء، على ضرورة إجراء الصيانة لمولدات الكهرباء في جميع محطات التوليد .. مؤكدا إيلاء الوزارة جميع المحافظات المحررة بما فيها محافظة أبين جُل الاهتمام وحرصها على تقديم الدعم اللازم لها وفقا للإمكانيات المتاحة.

حضر اللقاء وكيل وزارة الكهرباء عبدالحكيم فاضل، ووكيل وزارة الكهرباء لقطاع المشاريع المهندس محمد عشال، ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء والطاقة عبدالقادر باصلعة، ومستشار وزير الكهرباء المهندس عارف الراشدي ومدير مكتب وزير الكهرباء محمد حميضه، ومدير كهرباء أبين محمود مكيش وعدد من المعنيين.