ملياران و 816 مليونا إيرادات محافظة شبوة في 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بلغت الإيرادات المحلية والمشتركة والمركزية في محافظة شبوة، خلال العام الماضي 2020م، نحو مليارين وثمانمائة وستة عشر مليونا وستمائة وخمسة وثلاثين ألف ريال.



جاء إعلان ذلك خلال مناقشة المكتب التنفيذي في محافظة شبوة خلال اجتماعه، اليوم، برئاسة أمين عام المجلس المحلي في شبوة عبدربه هشله، وبحضور وكلاء محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق، وعبدربه الربيزي، وعلي الكندي وسالم الأحمدي، تقريرا حول مستوى الإيرادات المالية المحصلة خلال العام المنصرم.

وأوضح نائب مدير عام مكتب وزارة المالية في شبوة أحمد عبدالخالق، نوعية ونسب تحصيل الموارد المالية مقارنة مع العام قبل الماضي 2019م.

وأقر المكتب التنفيذي، تشكيل لجنة فنية تتولى تحليل الموارد المالية المحصلة وإعادة النظر في ربط بعض الأوعية الإيرادية على أن توافيه بخلاصة عملها في أقرب وقت ممكن.

وأقر تنفيذي شبوة، خطة عمله للعام الحالي 2021م بعد إدخال بعض الملاحظات عليها .. حاثا مدراء عموم المكاتب والهيئات والمؤسسات بسرعة موافاة سكرتارية المكتب التنفيذي بتقارير التقييم لمستوى تنفيذ خططهم الإدارية للعام الماضي خلال فترة أقصاها أسبوعا.

وأشاد المكتب التنفيذي، بمكتب الصناعة والتجارة في شبوة، نظير المثالية والانضباط الإداري في العمل وتحقيق أعلى معدلات التحصيل للربط المالي عليه، كما أشاد بالجهود المبذولة لاستكمال المكونات الأساسية في ميناء قنا النفطي والتجاري .. مؤكدا على أهميته ودروه في إنعاش الحركة التجارية والاقتصادية في شبوة وبعض محافظات إقليمي سبأ وحضرموت.