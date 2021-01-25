محافظ المهرة يفتتح وحدتي "بي سي آر" والأشعة المقطعية بمستشفى الغيضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتح محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر، اليوم، وحدتي التشخيص الجزئية (P.C.R) والأشعة المقطعية (CT scan) بمستشفى الغيضة المركزي بتمويل من السلطة المحلية ومنظمة الصحة العالمية.



واطلع المحافظ على مكونات وحدة الأشعة المقطعية (CT scan)، ووحدة التشخيص الجزئية (P.C.R)..مؤكدا أهميتهما في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

الى ذلك افتتح المحافظ محمد علي ياسر، أربع قاعات لمختبرات الكيمياء والفيزياء والأحياء والمكتبة واللغة الإنجليزية بمدرسة السيدة عائشة للبنات بمدينة الغيضة، بدعم من السلطة المحلية.

وعبر المحافظ بن ياسر، عن إعجابه بهذه النقلة النوعية في التعليم وبما قدمته الطالبات من نماذج في التجارب الكيمائية والفيزيائية..متمنيا أن تكون هذه القاعات إضافة وعاملاً مساعدا يساهم في تطوير وتحسين مخرجات التعليم.