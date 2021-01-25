تجدد الاشتباكات بين فصائل مسلحة على قطعة أرض شمالي عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - تجددت فجر اليوم الاثنين الاشتباكات المسلحة بين فصائل تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، إثر نزاع حول قطعة أرض بمديرية المنصورة شمال مدينة عدن جنوبي اليمن.



وقالت مصادر محلية، إن مسلحين يتبعون قائدًا أمنيًا في إحدى قوات مليشيات الانتقالي هاجمت قوة أخرى تتمركز في محيط الأرضية المتنازع عليها، ما أدى لإندلاع اشتباكات استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة.



ودوّت انفجارات وأصوات إطلاق نار متبادل من أسلحة متوسطة في أرجاء المديرية، وفق المصادر.



وأفادت المصادر بتسجيل إصابات في تجدد الاشتباكات التي انطلقت قبل أيام في نزاع على أرضية تتوسط منطقة سكنية مأهولة بالسكان على مقربة من السجن المركزي.

