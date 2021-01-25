شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تؤكد وقوفها إلى جانب المملكة السعودية ضد الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات محاولة استهداف العاصمة السعودية الرياض بصاروخ تم اعتراضه بنجاح من قبل القوات المُشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.



وأعرب بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية مصر مُجدداً عن مواصلة دعم مصر ووقوفها بجانب المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وصون أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، وفي مساعيها الدؤوبة لمواجهة كل صور الإرهاب وداعميه.

كما استنكر البيان بشدة مِثل هذه الاعتداءات الإرهابية الخسيسة.