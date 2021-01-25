اخبار الخليج / اخبار اليمن

الولايات المتحدة الأمريكية تدين بشدة الهجوم الأخير على الرياض

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الولايات المتحدة الأمريكية تدين بشدة الهجوم الأخير على الرياض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية بشدة الهجوم الأخير على الرياض في المملكة العربية .

 

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكي، نيد برايس، الليلة الماضية، أن مثل هذه الهجمات تخالف القانون الدولي، وتقوض كل الجهود المبذولة لتعزيز السلام والاستقرار.

 

وقال: "ما زلنا نقوم بجمع المزيد من المعلومات حول هذا الهجوم، ولكن يبدو أنه كان محاولة لاستهداف المدنيين".

 

وأكد أن الولايات المتحدة "ستواصل مساعدة شريكتها المملكة العربية السعودية لمواجهة الهجمات التي تستهدف أراضيها ومحاسبة من يحاولون تقويض الاستقرار".

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا