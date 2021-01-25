- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الولايات المتحدة الأمريكية تدين بشدة الهجوم الأخير على الرياض والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021
متابعات_ الخليج 365
أدانت الولايات المتحدة الأمريكية بشدة الهجوم الأخير على الرياض في المملكة العربية السعودية.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكي، نيد برايس، الليلة الماضية، أن مثل هذه الهجمات تخالف القانون الدولي، وتقوض كل الجهود المبذولة لتعزيز السلام والاستقرار.
وقال: "ما زلنا نقوم بجمع المزيد من المعلومات حول هذا الهجوم، ولكن يبدو أنه كان محاولة لاستهداف المدنيين".
وأكد أن الولايات المتحدة "ستواصل مساعدة شريكتها المملكة العربية السعودية لمواجهة الهجمات التي تستهدف أراضيها ومحاسبة من يحاولون تقويض الاستقرار".