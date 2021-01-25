الولايات المتحدة الأمريكية تدين بشدة الهجوم الأخير على الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية بشدة الهجوم الأخير على الرياض في المملكة العربية السعودية.



وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكي، نيد برايس، الليلة الماضية، أن مثل هذه الهجمات تخالف القانون الدولي، وتقوض كل الجهود المبذولة لتعزيز السلام والاستقرار.

وقال: "ما زلنا نقوم بجمع المزيد من المعلومات حول هذا الهجوم، ولكن يبدو أنه كان محاولة لاستهداف المدنيين".

وأكد أن الولايات المتحدة "ستواصل مساعدة شريكتها المملكة العربية السعودية لمواجهة الهجمات التي تستهدف أراضيها ومحاسبة من يحاولون تقويض الاستقرار".