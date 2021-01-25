شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام ورشة تدريبية لمكافحة العدوى بعدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتمت بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، ورشة العمل التدريبية الأولى لمكافحة العدوى بمشاركة 25 كادرا من المشتغلين بمراكز العزل الصحي.
وتناولت الورشة التي نظمها قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وبدعم من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الإنسانية، تعريفات مبادئ العدوى وانتقالاتها والكيفية المثلى بالوقاية منها والإجراءات اللازمة في مراكز العزل والحماية الفردية والجماعية والأمراض الوبائية والمعدية وطرق التعامل معها.