هادي يشيد بالمشاريع التنموية والخدمية بمحافظة شبوة و في مقدمتها ميناء قنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اشاد الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، بجملة المشاريع الخدمية والتنموية التي شهدتها محافظة شبوة خلال فترة وجيزة من الزمن والتي تأتي خدمة لابناء المحافظة التي عانت طويلاً من الحرمان لمشاريع البنى الخدمية والاساسية.



وأكد الرئيس خلال استقباله، اليوم، محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو، اهتمام الدولة بمحافظة شبوة لاهميتها الوطنية والتنموية ومواقف ابنائها المشرفة مع الوطن في مختلف المراحل والمنعطفات والظروف.

وقال رئيس الجمهورية" ستحظى محافظة شبوة بالمزيد من الاهتمام والدعم على كافة الأصعدة التنموية والخدمية"..موجهاً الحكومة بالتعاون مع السلطة المحلية من أجل تجاوز مختلف التحديات و الصعوبات.

واشاد فخامة الرئيس، بجملة الانجازات المحققة من قبل السلطة المحلية بشبوة بقيادة محافظ المحافظة محمد صالح بن عديو والتي يأتي في طليعتها انشاء ميناء قنا الذي يعد شرياناً هاماً لشبوة والمحافظات المجاورة..موجهاً الحكومة والجهات المختصة بتسهيل إجراءات العمل في الميناء خدمة للاقتصاد الوطني.

كما وجه رئيس الجمهورية، باعتماد هيئة مستشفى عتق كهيئة طبية وتعليمية فضلاً عن اعتماد جامعة شبوة وغيرها من المشاريع الحيوية..مؤكداً اهتمامه بتلبية متطلبات أبناء المحافظة بما يؤسس للدولة الاتحادية التي ينشدها كافة ابناء الشعب اليمني دولة العدالة والمساواة والحكم الرشيد.

من جانبه عبر محافظ شبوة عن سروره بهذا اللقاء..مثمناً اهتمام ومتابعة فخامة الرئيس الدائمة بشبوة كغيرها من محافظات الوطن والوقوف على احتياجاتها وتذليل صعوباتها..مؤكداً دعم شبوة لمسيرة البناء والتحول التي يقودها الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في اطار اليمن الاتحادي الجديد وفي ظل قيادة الدولة الرشيدة.

واستعرض محافظ شبوة، جملة المشاريع التي نالتها المحافظة خلال هذه الفترة والتي وصلت الى نحو 201 مشروعاً تم تنفيذها بتمويل محلي من نسبة مخصصات المحافظة من مبيعات النفط المنتج و184 مشروعاً بدعم حكومي وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية..مؤكداً مواصلة الجهود خدمة للمحافظة وابنائها والوطن بشكل عام.