وزير الشؤون الاجتماعية يطلع على سير العمل في دار الاحداث بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أطلع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، اليوم، على سير العمل في دار الاحداث بمديرية الشعب بعدن ومايقدمة من رعاية وحماية للمنتسبين من الأطفال .



وأستمع الوزير ومعه المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين محمد الشاعري، إلى شرح مفصل من قبل مديرا الدار للبنات انتصار الدالي،والاولاد ياسر الحسني، الى شرم مفصل حول الخدمات المقدمة للأطفال وأهم المشاكل التي تواجه العمل..مؤكداً حرصه على معالجة الصعوبات التي تواجه سير العمل.

كما اكد الوزير الزعوري، على اهمية معالجة الحالات المرضية للمنتسبين على حساب صندوق رعاية وتأهيل المعاقين ، وتوفير ميزانية تشغيلية للدار من اجل المساهمة في تقديم الخدمات اللازمة للأطفال الذين يتعرضون للمشاكل من الاسر والمجتمع ، و المساهمة في حل مشاكلهم والدفاع عن حقوقهم في المحاكم وتوفير الحماية والرعاية اللازمة لهم .