الإمارات توقف أعمال الصيانة بمبنى ميناء سقطرى

المنامة - ياسر ابراهيم - تواصل القوات الإماراتية لليوم الثالث على التوالي، وقف أعمال الصيانة والترميم في مبنى إدارة ميناء أرخبيل سقطرى والممول من برنامج الاعمار السعودي.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، "إن جنوداً تابعين للإمارات وعاملين في الهلال الأحمر الإماراتي، أوقفوا العمل الجاري في مبنى إدارة الميناء، دون إبداء أسباب".



وأضاف المصدر، أن برنامج الإعمار كان في مراحله النهائية، إلاّ أنه تعرض لعراقيل الإيقاف.



وسبق أن قامت الإمارات بعرقلة عدداً من مشاريع الإعمار بالمحافظة، الخاضعة لسيطرة مليشياتها منذ التاسع عشر من يونيو الماضي، كما قامت بنسب مشاريع حكومية لها.



وقبل أيام قامت شركة "دكسم باور" الإماراتية وبحماية من الانتقالي بنزع عدادات الكهرباء الحكومية والضغط على الأهالي باستبدالها بعدادات الكترونية غالية الكلفة.

