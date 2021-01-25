شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فنانة عربية شهيرة تثير غرائز جمهورها بظهورها الفاضح بمناسبة السنة الجديدة ..كشفت عن مناطق حساسة في جسدها المثير ولم تراعي مشاعر أحد ..شاهد الصور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثارت الفنانة الاستعراضية قمر اللبنانية الكثير من الجدل باطلالاتها الفاضحة السابقة وتتابع نهجها القديم بسباق محموم للفضائح وايقاظ الغرائز لدى الجمهور العريض المتابع لها ولنظيرتها السورية انجي خوري عبر حسابهما في مواقع التواصل الاجتماعي وبالاخص موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو انستجرام

حيث شاركت قمر جمهورها صور فاضحة بثياب النوم عبر حسابها الرسمي في انستجرام ظهرت فيها الاستعراضية اللبنانية بشعر غير مرتب على كرسي مرتدية شورت زهري اللون بالكاد أخفى أردافها وجزء صفير من صدرها في الصور

وعلقت قمر على اطلالتها التي كشفت عنها اليوم من رحلتها السياحية الى فلوريدا الامريكية بقولها:

“الأولى والوحيدة قمر”

وانهالت التعليقات من الجمهور الذي انقسم الى مؤيد لاطلالات قمر تغزل باطلالتها ورشاقة جسمها ومعارض لاطلالتها الفاضحة الشبه عارية متهمين اياها بتعمد اثارة الجدل بصور عارية مثيرة لغرائر الجيل الشاب

والجدير بالذكر ان قمر اعتادت على مهاجمة كل من الفنانة اللبنانية شيراز التي تتهما بالقيام بعمليات تحول جنسي وتطلق عليها لقب المتحول الجنسي الخطير كما هاجمت انجي خوري السورية عدة مرات على خلفية مقاطع فيديو فاضحة شاركتها الأخيرة فضحت فيها خوري وكشفت عملها بالدعارة رفقة والدتها ورحلت من لبنان على اثرها