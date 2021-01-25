البحسني يشيد بانتظام الدراسة بجامعة حضرموت ويوجه بمشاريع جديدة لدعم العملية التعليمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

الخليج 365 - المكـلا

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، قيادة جامعة حضرموت، برئاسة رئيس الجامعة الدكتور محمد سعيد خنبش، لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالجامعة.



واستمع المحافظ البحسني، من رئيس الجامعة إلى سير العملية الدراسية وسير الاختبارات النصفية للعام الجامعي 2020-2021، ونشاطات الجامعة خلال العام المنصرم، وأبرز الصعوبات التي تواجه سير الدراسة.

وتعرف محافظ حضرموت إلى استعدادات قيادة الجامعة لعقد المؤتمر الدولي في الهندسة والتكنولوجيا، والمؤتمر الدولي للعلوم الأساسية والتكنولوجيا، بالشراكة مع جامعة برليس الماليزية، خلال الفترة ال الـ15 حتى الـ16 من مارس القادم، إلى جانب اعتزام الجامعة لعقد نحو 8 مؤتمرات دولية أخرى بالشراكة مع جامعات دولية، سيتم تنظيمها خلال الفترة من أبريل إلى نهاية العام الجاري.

واشاد المحافظ البحسني بسير انتظام العملية التعليمية في جامعة حضرموت، ودورها في تخريج الشباب الجامعيين، لرفد المحافظة بالكوادر المؤهلة، مؤكداً اهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بهذا الصرح الأكاديمي وتقديم الدعم اللازم للجامعة لاستمرارية العملية التعليمية في حضرموت.

ووجه محافظ حضرموت باعتماد انشاء مبنى سكني للطالبات داخل الحرم الجامعي، وتوفير مختبرات للجامعة، ومواصلات لنقل الطلاب من الداخليات إلى أماكن الدراسة بالغليلة وفلك، إلى جانب انشاء مبنى خاص لكلية التمريض.

حضر اللقاء، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالله صالح بابعير، ونائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الدكتور سالم مبارك العوبثاني