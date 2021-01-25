البحسني يطلع على نشاطات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

الخليج 365 - المكـلا

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت الدكتور عبدالله رمضان باجهام.



وتعرف المحافظ البحسني، من الدكتور باجهام، إلى أبرز نشاطات مكتب الشؤون الاجتماعية خلال العام 2020م، ونشاطات مركز الصحة والسلامة المهنية، وتأسيس اللجنة الطبية العمالية، وتأهيل وتدريب منظمات المجتمع المدني في عدد من المجالات، وتفعيل اللجنة التحكيمية العمالية، وتفعيل دور المرأة بالمجتمع، وتدخلات منظمات المجتمع المدني في جائحة كورونا والمقدرة بمليار ونصف المليار لدعم القطاع الصحي بالوادي.

واطلع محافظ حضرموت على النزولات الميدانية التي نفذها مكتب الشؤون الاجتماعية بالوادي للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لتأمين العمالة في القطاع الخاص، والتي أثمرت عن تجاوب نحو 80% من عمالة القطاع الخاص والمنظمات، وإصدار المكتب لصحيفة المجتمع بشكل دوري لإبراز أنشطة المكتب وتوثيقها.

وأشاد المحافظ البحسني بالإنجازات التي حققها مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت خلال العام 2020م، مؤكداً على أهمية تعزيز الشراكة بين المكتب والمنظمات الدولية المانحة، مبدياً استعداد قيادة السلطة المحلية بالمحافظة في تذليل الصعوبات لتسهيل كافة أعمال وأنشطة المكتب.

و تسلّم محافظ حضرموت، من مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت درع الوفاء، نظير جهوده ودعمه لأنشطة المكتب