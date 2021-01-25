وزير الخارجية يتسلم اوراق اعتماد الممثل المقيم للمفوضية السامية لحقوق الانسان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تسلم وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، أوراق اعتماد الممثل المقيم للمفوضية السامية لحقوق الانسان لدى اليمن رينو ماري.



ورحب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، بالممثل المقيم للمفوضية السامية..متمنياً له التوفيق في مهام عمله الجديد..معرباً عن تقديره للجهود التي تقوم بها المفوضية السامية لحقوق الانسان في مساعيها المساندة لتدعيم وتعزيز حقوق الإنسان في بلادنا..مؤكداً حرص واستعداد وزارة الخارجية وشئون المغتربين تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتسهيل مهام عمله.

وجدد الوزير بن مبارك، حرص الحكومة اليمنية على احترام مبادئ حقوق الانسان سواء في مناطق سيطرتها أو في مناطق سيطرة المليشيات الانقلابية الحوثية كون حقوق الانسان مبدأ لا يتجزأ في أي حال من الأحوال.

وتطرق وزير الخارجية، إلى الهجوم الإرهابي الذي نفذته المليشيات الحوثية واستهدفت من خلاله مطار عدن الدولي كأحد الأعيان المدنية وتسبب في قتل العديد من المدنيين..مشيراً الى الانتهاكات التي تمارسها المليشيات ضد المدنيين في منطقة الحيمة بمحافظة تعز المخالفة للأعراف والقوانين الدولية.

من جانبه عبر الممثل المقيم للمفوضية السامية، عن شكره وتقديره لوزير الخارجية وشؤون المغتربين على حسن الاستقبال..معبراً عن استنكاره الشديد للهجوم الارهابي الذي استهدف مطار عدن من قبل المليشيات الحوثية..واصفاً الهجوم الارهابي على مطار عدن والانتهاكات التي طالت ابناء الحيمة بمحافظة تعز بالعمل الذي يخالف القانون الدولي لحقوق الانسان..معبراً عن أسفه إزاء الاضرار التي لحقت بالمدنيين.

حضر اللقاء مستشار وزير الخارجية لشئون الديوان العام السفير جمال عوض ناصر، ومدير دائرة المنظمات بالوزارة الوزير المفوض مثنى العامري.