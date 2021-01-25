توزيع حقائب مهنية لـ 50 يتيمة بمأرب بدعم من مركز الملك سلمان للاغاثة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تسلمت 50 يتيمة في محافظة مأرب حقائبهن المهنية من مركز الملك سلمان للاغاثة، لتمكينهن من بدء مشاريعهن الخاصة في المهن التي تدربن عليها ضمن مشروع (بذرة آمان) الذي نفذه ائتلاف الخير للاغاثة.



وقدم مدير عام الشئون الاجتماعية والعمل عبدالحكيم القيسي ومدير مكتب سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية بالمحافظة عبدالرحمن الصيعري، حقيبة لكل متدربة تتضمن ادوات المهنة التي تدربت عليها تشمل الخياطة والتطريز، البخور والعطور، التصوير الفوتغرافي، وصناعة المعجنات.

واوضحت مديرة المشروع ايمان الزبيري، ان المشروع تضمن رعاية كاملة لاسرة الايتام المستفيدة على مدى عام من سكن ومواد غذائية، وصحة وتعليم، وتدريب وتأهيل، في اطار مشروع حماية ورعاية اسر الايتام في مناطق النزاع الممول من مركز سلمان للاغاثة.