مدير عام المكلا يطلع على خطة مؤسسة متطوعون للعام الجديد 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

الخليج 365 - المكـلا

اطلع مدير عام مديرية مدينة المكلا العميد حسين هاشم الحامد صباح اليوم على خطة وأنشطة مؤسسة متطوعون للعام الميلادي الجديد 2021.



جرى ذلك خلال لقاء مدير عام المكلا للمدير التنفيذي لمؤسسة متطوعون الأستاذ محمد خالد الخامر والمدير المالي والإداري للمؤسسة الأستاذ محمد ماجد بن شرف بديوان السلطة المحلية بالمديرية، وتعرف خلاله على عدد من الأنشطة من بينها مشاريع في النظافة والتوعية الإعلامية ومشاريع لتمكين الشباب وإعادة تأهيل وتدريب الفرق التطوعية بالمدينة والتي تعتزم المؤسسة إقامتها وفق خطة العام الجاري.

وأشاد مدير عام المكلا العميد الحامد بالدور الذي تقدمه المؤسسة، والأعمال التطوعية مؤكدًا بأن السلطة المحلية بالمكلا تولي للمشاريع التنموية اهتماما كبير بما في ذلك رعاية وتأهيل الشباب ودعم الجهود الذي تخدم المجتمع وترتقي بقدراتهم.