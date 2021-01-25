وكيل الوادي يطلع على سير العمل في مشاريع هيئة مستشفى سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

الخليج 365 - سيئون

أطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام حبريش الكثيري على سير العمل في مشاريع تطوير البنية التحتية لهيئة مستشفى سيئون الجاري تنفيذها بتمويل من السلطة المحلية بالوادي و الصحراء



و تعرف الوكيل الكثيري من الدكتور انيس عيديد رئيس هيئة مستشفى سيئون إلى شرحٍ حول حجم الأعمال المنجزة في مشروع بناء بوابة الهيئة الجديدة و مشروع إعادة تأهيل الدور الاول لقسم الاطفال و مشروع صيانة و تشغيل عدد من الأجهزة بقسم الأشعة و مشروع إعادة تأهيل كهرباء الهيئة وتركيب محول بقدرة 2 ميجا وات و التي شارفت الأعمال في جميعها على الانتهاء

و شدد الوكيل الكثيري على سرعة تنفيذ الأعمال المتبقية لهذه المشاريع لافتتاحها خلال الفترة القادمة و إدخالها للخدمة لتطوير العمل في الهيئة مشيراً إلى أن السلطة المحلية بالوادي و الصحراء تولي الهيئة اهتماماً متواصلاً لمكانة الهيئة الصحية كمرجع صحي لجميع مواطني الوادي و المحافظات المجاورة

و في اللقاء الذي حضره الاخ منير العامري مدير دائرة الصيانة بهيئة مستشفى سيئون استمع الوكيل الكثيري إلى شرحٍ حول الأعمال الجارية في مشروع المستشفى الأكاديمي و مبنى ترقيد النساء الجاري تنفيذها بتمويل من حصة مبيعات النفط بالمحافظة.