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وكيل الوادي يطلع على سير العمل في مشاريع هيئة مستشفى سيئون

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اليمن العربي - سيئون 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

الخليج 365 - سيئون

أطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام حبريش الكثيري على سير العمل في مشاريع تطوير البنية التحتية لهيئة مستشفى سيئون الجاري تنفيذها بتمويل من السلطة المحلية بالوادي و الصحراء

 

و تعرف الوكيل الكثيري من الدكتور انيس عيديد رئيس هيئة مستشفى سيئون إلى شرحٍ حول حجم الأعمال المنجزة في مشروع بناء بوابة الهيئة الجديدة و مشروع إعادة تأهيل الدور الاول لقسم الاطفال و مشروع صيانة و تشغيل عدد من الأجهزة بقسم الأشعة و مشروع إعادة تأهيل كهرباء الهيئة وتركيب محول بقدرة 2 ميجا وات  و التي شارفت الأعمال في جميعها على الانتهاء

 

و شدد الوكيل الكثيري على سرعة تنفيذ الأعمال المتبقية لهذه المشاريع لافتتاحها خلال الفترة القادمة و إدخالها للخدمة لتطوير العمل في الهيئة مشيراً إلى أن السلطة المحلية بالوادي و الصحراء تولي الهيئة اهتماماً متواصلاً لمكانة الهيئة الصحية كمرجع صحي لجميع مواطني الوادي و المحافظات المجاورة

 

و في اللقاء الذي حضره الاخ منير العامري مدير دائرة  الصيانة بهيئة مستشفى سيئون استمع الوكيل الكثيري إلى شرحٍ حول الأعمال الجارية في مشروع المستشفى الأكاديمي و مبنى ترقيد النساء الجاري تنفيذها بتمويل من حصة مبيعات النفط بالمحافظة. 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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