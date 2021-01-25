الكثيري يطلع على حجم الأضرار بمدرسة الخليفة عمر بن الخطاب بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

الخليج 365 - سيئون

اطلع وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري، ومعه مدير عام مديرية سيئون محمد العامري على حجم الأضرار بمدرسة الخليفة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي بمديرية سيئون جراء الأمطار الأخيرة التي شهدتها المديرية منتصف العام الماضي .



وتعرف الوكيل الكثيري ومعه مدير عام مكتب التربية والتعليم بالوادي والصحراء الدكتور محمد فلهوم، يوم أمس الأحد، على حجم الأضرار التي لحقت بالمبنى المدرسي وتضرر 6 صفوف دراسية .

ووجه وكيل المحافظة بسرعة اجراءات البدء في اعادة تأهيل وترميم المكونات المتضررة بما يضمن صحة وسلامة الطلاب واستمرار العملية التعليمية ، الى جانب استكمال ما تبقى من المبنى المدرسي بعد استكمال كافة الاجراءات المتبعة بهذا الخصوص ، وذلك في إطار اهتمام السلطة بكافة المدارس المتضررة .

رافق الوكيل مدير ادارة التربية والتعليم بمديرية سيئون خالد بلفاس وعدد من المختصين .