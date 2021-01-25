تدشين ورشة عمل حول تعزيز إدماج النوع الاجتماعي في التنمية المهرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

الخليج 365 - متابعات

دشن أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة الأستاذ سالم عبدالله نيمر ،اليوم، ورشة عمل حول تعزيز إدماج النوع الاجتماعي في التنمية على مستوى هياكل السلطة المحلية.



وفي فعالية التدشين - التي حضرتها الوكيل المساعد لتنمية المرأة بالمحافظة الاستاذة خديجة باكريت، ومديرة الإدارة العامة لتنمية المرأة بالمحافظة الأستاذة لبنى كلشات - شدد على ضرورة الإستفادة من هذه الورش التي تهدف إلى تعزيز معارف وقدرات المرأة بهدف إشراك المرأة في المجالات الإدارية لمساعدة ومساندة السلطة المحلية في البناء والتنمية وخدمة المحافظة.

ورحب بن نيمر بالحاضرين، شاكرا جهود منسق الوكالة الألمانية للتنمية، مثمناً جهود الإدارة العامة لتنمية المرأة منظمة ورشة العمل بالتنسيق مع الأخوة في مشروع دعم الاستقرار عبر الوكالة الألمانية للتنمية GIZ العاملة في المحافظة.

وثمّن الأمين العام دعم مشروع دعم الاستقرار الذي يقدم عدد المبادرات والأعمال تهدف إلى خدمة المحافظة وتعزيز الجانب التنموي فيها.

من جانبها شكرت الوكيل المساعد الأستاذة خديجة باكريت السلطة المحلية ممثلة بمعالي المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر، على الدعم الكبير الذي قدمته لقطاع المرأة وتأهيله وتنمية قدراته، مثمنةً جهود الإدارة العامة لتنمية المرأة والوكالة الألمانية في إقامة مثل هذه الورش في المحافظة، متمنيةً من المشاركات الإستفادة من هذه الورشة ونقل ما تلقين من معارف إلى أرض الواقع.