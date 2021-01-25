البحسني يوجه بإعتماد استكمال الدور الثالث لإدارة الأحوال المدنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

الخليج 365 - المكـلا

تفقد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، سير العمل في مصلحتي الهجرة والجوازات، والأحوال المدنية والسجل المدني بساحل حضرموت.



وطاف المحافظ البحسني، ومعه وكيل وزارة الداخلية لشؤون المحافظات الشرقية ومدير عام الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت اللواء الركن سعيد العامري، بأقسام ومكاتب الهجرة والجوازات والأحوال المدنية، متعرفاً من مدير مصلحة الهجرة والجوازات بساحل حضرموت العقيد فهمي عمر بلكديش، ومدير الاحوال المدنية والسجل المدني العقيد محمد باغشوة، على سير العمل في إستخراج جوازات السفر والبطائق الشخصية وشهادات الميلاد والوثائق المختلفة، حاثاً قيادة المصلحتين والضباط والصف والجنود على حسن التعامل مع المواطنين وتنظيم وتسهيل عملية إستخراج وثائقهم.

وتعرف المحافظ البحسني على الصعوبات التي تواجه سير العمل بصلحتي الهجرة والجوازات والأحوال المدنية، مبدياً استعداد قيادة السلطة المحلية بالمحافظة في تذليل الصعوبات، لضمان استمرارية تسهيل عملية استخراج الوثائق المطلوبة للمواطنين وتسهيل العمل في المصلحتين.

ووجه محافظ حضرموت، باعتماد استكمال بناء الدور الثالث لمبنى مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، لتوسيع وتنظيم العمل بمكاتب الإدارات بالمبنى ولإستقبال أكبر عدد من المتقدمين لإستخراج البطائق.

رافق المحافظ، نائب مدير الأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد سعيد أحمد بن دويس.