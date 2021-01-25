انعقاد ورشة العمل السنوية للبحوث والإرشاد الزراعي بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

عقدت بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، ورشة العمل السنوية للبحوث والإرشاد الزراعي ، والتي نظمتها محطة البحوث الزراعية بسيئون تحت شعار (من أجل تعزيز مساهمة البحوث الزراعية في الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد) .



وتناقش الورشة التي يشارك فيها مجموعة من الباحثين والمرشدين الزراعيين ومدراء عموم المحطات البحثية وأعضاء هيئة التدريس وطلاب من جامعة سيئون والمختصين، نتائج الانشطة والمشاريع البحثية التي نفذتها المحطة خلال الموسم الزراعي الماضي ومناقشة مسودة المشاريع البحثية والانشطة التي ستنفذها خلال الموسم الزراعي المقبل.

وفي افتتاح الورشة، أكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، اهمية البحوث الزراعية في تطوير القطاع الزراعي..لافتا الى أن السلطة المحلية تولي القطاع أهمية كبيرة باعتباره رافد رئيسي للاقتصاد الوطني وتوفير الامن الغذائي..مبديا استعداد السلطة لتبني مخرجات الورشة وفق الإمكانيات المتاحة وبما يحقق رفع مستوى الأداء واستمرار نشاط المحطة البحثي المكرس لخدمة التنمية الزراعية.

بدوره أشار مدير عام مكتب وزارة الزراعة والري بالوادي والصحراء المهندس شكري باموسى،الى أهمية الورشة للوقوف على المشاكل والتحديات والعمل على إيجاد الحلول السريعة والمناسبة وفق الإمكانيات من خلال توفير الكوادر والتجهيزات التقنية المطلوبة والميزانيات التشغيلية الكافية.

فيما تطرق نائب رئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي الدكتور عبدالله علوان ومدير عام محطة البحوث الزراعية بسيئون المهندس عوض سالم علوان الى جملة من المساعي والجهود التي بذلتها هيئة البحوث الزراعية من أجل إيجاد الحلول المناسبة لمشكلات العملية الزراعية .